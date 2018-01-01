Орвилл. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
ОРВИЛЛ. Новые горизонты
2-й сезон
7-я серия
8.22018, The Orville
Фантастика, Драмы18+

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ОРВИЛЛ. Новые горизонты (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ОРВИЛЛ. Новые горизонты»

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