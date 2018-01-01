8.22018, The Orville
Фантастика, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
ОРВИЛЛ. Новые горизонты (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Убойное сочетание юмора и фантастики в новом сериале от создателей «Гриффинов». Офицер Эд Мерсер получает долгожданную должность капитана космического корабля. К несчастью для героя, в экипаж попадает его экс-супруга, изменившая Эду с пришельцем.
Сериал Орвилл 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кассар
- Режиссёр
Сет
Макфарлейн
- ББРежиссёр
Брэннон
Брага
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- Актриса
Эдрианн
Палики
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- СГАктёр
Скотт
Граймз
- ПМАктёр
Питер
Макон
- ДЛАктёр
Дж.
Ли
- МДАктёр
Марк
Джексон
- НМАктёр
Норм
МакДональд
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- ЧЛАктёр
Чад
Л. Коулмэн
- Сценарист
Сет
Макфарлейн
- АБСценарист
Андре
Борманис
- ББСценарист
Брэннон
Брага
- ДАСценарист
Дэвид
А. Гудман
- АБПродюсер
Андре
Борманис
- ББПродюсер
Брэннон
Брага
- ЧЧПродюсер
Черри
Чеваправатдумронг
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- СДХудожник
Стивен
Дж. Лайнуивер
- ТКМонтажёр
Том
Костантино
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ХПМонтажёр
Хиллари
Пэрриш
- МВОператор
Марвин
В. Раш
- Оператор
Крамер
Моргенто
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили