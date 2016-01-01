Оружие Тула. Серия 3
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Оружие Тула (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.52016, Оружие Тула. Серия 3
Документальные18+

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Сюжет

Специальный документальный фильм телеканала «Оружие» об истории Тульского оружейного завода – старейшего профильного предприятия в России. В каждом выпуске эксперты расскажут об особенностях производства стрелкового, боевого и холодного оружия, поделятся историями известных моделей, выпускавшихся во время Второй мировой войны, и новейших технических средств.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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