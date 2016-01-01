Оружие Тула. Серия 2
Wink
Сериалы
Оружие Тула
1-й сезон
2-я серия

Оружие Тула (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52016, Оружие Тула. Серия 2
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Специальный документальный фильм телеканала «Оружие» об истории Тульского оружейного завода – старейшего профильного предприятия в России. В каждом выпуске эксперты расскажут об особенностях производства стрелкового, боевого и холодного оружия, поделятся историями известных моделей, выпускавшихся во время Второй мировой войны, и новейших технических средств.

Сериал Оружие Тула 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг