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Оружие Тула (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.52016, Оружие Тула. Серия 2
Документальный18+
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О сериале
Специальный документальный фильм телеканала «Оружие» об истории Тульского оружейного завода – старейшего профильного предприятия в России. В каждом выпуске эксперты расскажут об особенностях производства стрелкового, боевого и холодного оружия, поделятся историями известных моделей, выпускавшихся во время Второй мировой войны, и новейших технических средств.
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