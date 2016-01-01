Оружие Тула (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Специальный документальный фильм телеканала «Оружие» об истории Тульского оружейного завода – старейшего профильного предприятия в России. В каждом выпуске эксперты расскажут об особенностях производства стрелкового, боевого и холодного оружия, поделятся историями известных моделей, вы�пускавшихся во время Второй мировой войны, и новейших технических средств.



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