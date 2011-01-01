Оружие (сериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
8.82011, Оружие. Серия 14
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Большинство из нас что-то видели, где-то слышали об оружии, мы с интересом смотрим военные парады, но только теперь появилась такая возможность, узнать подробности, вникнуть в детали, познакомиться с оружием во всем его многообразии, мощи и своеобразной красоте. Все виды вооружения, история оружия, оружие как составная часть мировой культуры.
