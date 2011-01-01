WinkДетямОружие по-американски1-й сезонЛюгер "Ангелов Ада"/M1 Garand для высадки
Оружие по-американски (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2011, American Guns
ТВ-шоу, Документальные12+
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Сюжет
Уаяты похожи на обычную американскую семью, но они владеют Gunsmoke, одним из ведущих мировых магазинов по продаже оружия. Посмотрите, как Рик и Рене покупают и продают оружие.
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