Оружие и кино (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

А вам интересно узнать, как готовят актеров к съeмкам в экшн сценах, кто отвечает за оружие во время съeмочного процесса и какие хитрости используют режиссеры, чтобы все выглядело реалистично?



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