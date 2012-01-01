Оружие и кино. Серия 2
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Оружие и кино (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.82012, Оружие и кино. Серия 2
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

А вам интересно узнать, как готовят актеров к съeмкам в экшн сценах, кто отвечает за оружие во время съeмочного процесса и какие хитрости используют режиссеры, чтобы все выглядело реалистично?

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