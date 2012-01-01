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Оружие и кино (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.82012, Оружие и кино. Серия 1
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Сюжет
А вам интересно узнать, как готовят актеров к съeмкам в экшн сценах, кто отвечает за оружие во время съeмочного процесса и какие хитрости используют режиссеры, чтобы все выглядело реалистично?
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