Ортопедическая обувь, высокий каблук, Угги и износ подошвы. Что и когда можно носить? | Мнение о...
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Доктор Демченко
1-й сезон
177-я серия

Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 177 смотреть онлайн

7.72021, Ортопедическая обувь, высокий каблук, Угги и износ подошвы. Что и когда можно носить? | Мнение о...
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О сериале

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"

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Жанр
Блог
Время
8 мин / 00:08

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