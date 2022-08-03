Ориентирование на местности
Wink
Детям
5 класс. География
План и карта
Ориентирование на местности

5 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

6.42020, Ориентирование на местности
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом видеоуроке изучению представлена тема Ориентирование на местности по плану. Все желающие смогут научиться пользоваться планом местности. Учитель расскажет, какие бывают основные и второстепенные стороны горизонта, что такое азимут, как его определить, как правильно производить ориентирование на местности по плану и какие существуют методы определения сторон горизонта.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг