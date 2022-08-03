5 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

На этом видеоуроке изучению представлена тема Ориентирование на местности по плану. Все желающие смогут научиться пользоваться планом местности. Учитель расскажет, какие бывают основные и второстепенные стороны горизонта, что такое азимут, как его определить, как правильно производить ориентирование на местности по плану и какие существуют методы определения сторон горизонта.



