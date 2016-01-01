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Оранжевый - хит сезона (сериал, 2016) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2016, Orange Is the New Black
Драмы18+

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Сюжет

Пайпер Чепмен — обычная жительница оказывается заключенной в тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»