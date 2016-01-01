Оранжевый - хит сезона (сериал, 2016) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
2016, Orange Is the New Black
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Пайпер Чепмен — обычная жительница оказывается заключенной в тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- КМАктриса
Кейт
Малгрю
- УААктриса
Узо
Адуба
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ДПАктриса
Даша
Поланко
- СЛАктриса
Селенис
Лейва
- НСАктёр
Ник
Сэндоу
- ЯСАктриса
Яэль
Стоун
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- ДКАктриса
Джеки
Крус
- ДКСценарист
Дженджи
Коэн
- МАПродюсер
Марк
А. Берли
- ДКПродюсер
Дженджи
Коэн
- НКПродюсер
Нери
Кайл Тэнненбаум
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- БТМонтажёр
Билл
Турро
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ГСКомпозитор
Гвендолин
Санфорд