Оранжевый - хит сезона (сериал, 2015) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

История Пайпер Чапмен успела полюбиться зрителю, рейтинги сериала и после второго сезона остаются очень высокими. В третьем сезоне на ждут новые тюремные злоключения Пайпер, новые женские интрижки, и конечно полюбившиеся герои, которых мы сможем увидеть с новой, порой совершенно неожиданной стороны.

