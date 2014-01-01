Wink
Сериалы
Оранжевый - хит сезона
2-й сезон
9-я серия

Оранжевый - хит сезона (сериал, 2014) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2014, Orange Is the New Black
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во втором сезоне Пайпер Чепман уже не тот ошарашенный новичок в тюрьме, она более-менее освоилась и немного привыкла к сложному матриархальному укладу жизни за решеткой. Постепенно она все больше понимает, что ее окружают не манекены с программой на уничтожение, а живые люди с поломанными судьбами, сложными дилеммами за спиной, трагедиями.

Сериал Оранжевый - хит сезона 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»

Всё