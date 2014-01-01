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Оранжевый - хит сезона
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Оранжевый - хит сезона (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2014, Orange Is the New Black
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Во втором сезоне Пайпер Чепман уже не тот ошарашенный новичок в тюрьме, она более-менее освоилась и немного привыкла к сложному матриархальному укладу жизни за решеткой. Постепенно она все больше понимает, что ее окружают не манекены с программой на уничтожение, а живые люди с поломанными судьбами, сложными дилеммами за спиной, трагедиями.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»