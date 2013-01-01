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Оранжевый - хит сезона (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Orange Is the New Black
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пайпер - обычная жительница Коннектикута. Она любит благополучную жизнь и все еe приятные мелочи. Но случается так, что из-за своего мимолетного увлечения наркоторговцем, Пайпер оказывается в тюрьме на долгие месяцы. Отныне ей придется не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»

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