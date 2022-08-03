Оранжевый - хит сезона (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Пайпер - обычная жительница Коннектикута. Она любит благополучную жизнь и все еe приятные мелочи. Но случается так, что из-за своего мимолетного увлечения наркоторговцем, Пайпер оказывается в тюрьме на долгие месяцы. Отныне ей придется не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.



