Оранжевая корова. Музыкальное видео (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Оранжевая корова. Музыкальное видео. Серия 11
Оранжевая корова. Музыкальное видео
1-й сезон
11-я серия

Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои сериала — телята Бо и Зо, их родители и многочисленные друзья. Как и в реальной жизни дети ищут приключений и попадают в самые разные ситуации — от смешных до опасных, но всe всегда заканчивается хорошо, потому что рядом с ними есть надежные и понимающие взрослые.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

