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Оптимисты
1-й сезон
10-я серия

Оптимисты (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2017, Оптимисты. Сезон 1. Серия 10
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

О советских дипломатах 1960-х годов. Они преданы своему делу и Родине. Они молоды, красивы, полны надежд и веры в будущее своей страны. И, конечно, в свое личное счастье.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оптимисты»