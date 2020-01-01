4 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое определение, какой частью речи обозначается определение. Научимся находить определение в предложениях.



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