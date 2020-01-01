Определение
Wink
Детям
4 класс. Русский язык
Предложение
Определение

4 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.32020, Определение
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, что такое определение, какой частью речи обозначается определение. Научимся находить определение в предложениях.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Определение 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг