7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 12 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Из этого урока вы узнаете, как разные группы животных решают проблему перемещения с места на место. Движение ; универсальное свойство живых организмов, но животные достигли в этом виде деятельности особого мастерства, став и ловкими быстрыми хищниками, и прыткими неуловимыми объектами охоты. Для осуществления этой важной задачи в организме животных сформировалась опорно-двигательная система, которая позволяет живым существам бегать, плавать, летать, ползать, скользить, протискиваться сквозь почву ; то есть двигаться с максимальной скоростью к намеченной цели. Из этого урока вы узнаете и о некоторых тайнах человеческого тела, о том, как и из чего сформировался наш собственный скелет, какие движения для нас доступны, а какие нет. Почему мы такие, какие мы есть?



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