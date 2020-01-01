Опорно-двигательная система
Wink
Детям
7 класс. Биология
Органы и системы органов
Опорно-двигательная система

7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 12 серия 2 смотреть онлайн

5.72020, Опорно-двигательная система
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы

Сюжет

Из этого урока вы узнаете, как разные группы животных решают проблему перемещения с места на место. Движение ; универсальное свойство живых организмов, но животные достигли в этом виде деятельности особого мастерства, став и ловкими быстрыми хищниками, и прыткими неуловимыми объектами охоты. Для осуществления этой важной задачи в организме животных сформировалась опорно-двигательная система, которая позволяет живым существам бегать, плавать, летать, ползать, скользить, протискиваться сквозь почву ; то есть двигаться с максимальной скоростью к намеченной цели. Из этого урока вы узнаете и о некоторых тайнах человеческого тела, о том, как и из чего сформировался наш собственный скелет, какие движения для нас доступны, а какие нет. Почему мы такие, какие мы есть?

Сериал Опорно-двигательная система 12 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг