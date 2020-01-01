4 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Описание пейзажное, портретное, сравнительное
4 класс. Русский язык
Наша речь
Описание пейзажное, портретное, сравнительное

На уроке мы рассмотрим различные виды описаний, увидим как правильно и красиво описать пейзаж или портрет, узнаем, в чем состоит задача сравнительного описания.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Описание пейзажное, портретное, сравнительное 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

