Опережая выстрел (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.92011, Опережая выстрел. Серия 7
Мелодрама, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отряд милиции специального назначения или просто СОБР. Сюда возьмут не каждого, здесь свои традиции и свои законы. Они умеют все, они не знают слова «невозможно», и лучше не вставать на их пути. Они действуют со скоростью пули и бьют без промаха. И кому, как не им, известно – что быстрее выстрела и поражает гораздо сильнее… Нет оружия, способного опередить любовь…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МХРежиссёр
Михаил
Хлебородов
- Актёр
Алексей
Янин
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актёр
Александр
Голубков
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Виктория
Маслова
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актриса
Настасья
Самбурская
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- НППродюсер
Николай
Попов
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- СОПродюсер
Сергей
Оганесян
- СГХудожник
Сергей
Гудилин
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов
- ГСОператор
Геннадий
Садеков
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов