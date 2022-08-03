Опережая выстрел. Серия 7
Wink
Сериалы
Опережая выстрел
1-й сезон
7-я серия

Опережая выстрел (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.92011, Опережая выстрел. Серия 7
Мелодрама, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отряд милиции специального назначения или просто СОБР. Сюда возьмут не каждого, здесь свои традиции и свои законы. Они умеют все, они не знают слова «невозможно», и лучше не вставать на их пути. Они действуют со скоростью пули и бьют без промаха. И кому, как не им, известно – что быстрее выстрела и поражает гораздо сильнее… Нет оружия, способного опередить любовь…

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опережая выстрел»