Опережая выстрел (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Отряд милиции специального назначения или просто СОБР. Сюда возьмут не каждого, здесь свои традиции и свои законы. Они умеют все, они не знают слова «невозможно», и лучше не вставать на их пути. Они действуют со скоростью пули и бьют без промаха. И кому, как не им, известно – что быстрее выстрела и поражает гораздо сильнее… Нет оружия, способного опередить любовь…

