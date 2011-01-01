Опережая выстрел. Серия 1
Wink
Сериалы
Опережая выстрел
1-й сезон
1-я серия

Опережая выстрел (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92011, Опережая выстрел. Серия 1
Мелодрамы, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отряд милиции специального назначения или просто СОБР. Сюда возьмут не каждого, здесь свои традиции и свои законы. Они умеют все, они не знают слова «невозможно», и лучше не вставать на их пути. Они действуют со скоростью пули и бьют без промаха. И кому, как не им, известно – что быстрее выстрела и поражает гораздо сильнее… Нет оружия, способного опередить любовь…

Сериал Опережая выстрел 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опережая выстрел»

Всё