Операция «Мухаббат». Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Операция «Мухаббат»
1-й сезон
4-я серия
9.22018, Операция «Мухаббат». Сезон 1. Серия 4
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Операция «Мухаббат» (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Влюбленные становятся марионетками спецслужб США и СССР. Зрелищный сериал о военном конфликте в Афганистане

Страна
Украина, Россия
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Мухаббат»»