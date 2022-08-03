WinkСериалыОпер по вызову3-й сезон3-я серия
Опер по вызову (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2018, Опер по вызову. Сезон 3. Серия 3
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Капитан Артeм Трофимов служит в криминальной разведке. С помощью шпионажа, психологической экспертизы и мастерских перевоплощений сотрудники особого отдела, действующие под прикрытием, могут решить любую головоломку и спасти тех, за кем ведется охота.
Рейтинг
5.1 IMDb
- ТТРежиссёр
Тарас
Ткаченко
- Актёр
Павел
Вишняков
- СКАктриса
Слава
Красовская
- АМАктёр
Артем
Мартынишин
- АПАктёр
Александр
Пожарский
- АИАктёр
Александр
Игнатуша
- ВИАктриса
Валентина
Ищенко
- ВЧАктёр
Василий
Черношкур
- ДГАктёр
Дмитрий
Гаврилов
- АБАктриса
Ася
Белая
- АБСценарист
Алексей
Бельский
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- ММСценарист
Марта
Мольфар
- МКПродюсер
Максим
Кривицкий
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сафановский
- ММПродюсер
Максим
Мовчан
- ВЧПродюсер
Вадим
Червяков
- ИВХудожник
Игорь
Влазнев
- АКОператор
Александр
Кришталович