Опер по вызову. Сезон 3. Серия 20
Wink
Сериалы
Опер по вызову
3-й сезон
20-я серия

Опер по вызову (сериал, 2018) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн

2018, Опер по вызову. Сезон 3. Серия 20
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Капитан Артeм Трофимов служит в криминальной разведке. С помощью шпионажа, психологической экспертизы и мастерских перевоплощений сотрудники особого отдела, действующие под прикрытием, могут решить любую головоломку и спасти тех, за кем ведется охота.

Страна
Украина
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опер по вызову»