Опер по вызову. Сезон 3. Серия 18
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Опер по вызову (сериал, 2018) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

2018, Опер по вызову. Сезон 3. Серия 18
Детектив, Криминал18+

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О сериале

Капитан Артeм Трофимов служит в криминальной разведке. С помощью шпионажа, психологической экспертизы и мастерских перевоплощений сотрудники особого отдела, действующие под прикрытием, могут решить любую головоломку и спасти тех, за кем ведется охота.

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Страна
Украина
Жанр
Криминал, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опер по вызову»