Опер по вызову. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Опер по вызову
1-й сезон
4-я серия

Опер по вызову (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Опер по вызову. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Капитан Артeм Трофимов служит в криминальной разведке. С помощью шпионажа, психологической экспертизы и мастерских перевоплощений сотрудники особого отдела, действующие под прикрытием, могут решить любую головоломку и спасти тех, за кем ведется охота.

Сериал Опер по вызову 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Криминал, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опер по вызову»