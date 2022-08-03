WinkДетямОпасный Генри5-й сезон539-я серия
Опасный Генри (сериал, 2018) сезон 5 серия 539 смотреть онлайн
2018, Henry Danger
Фантастика, Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
О такой подработке, как у Генри Харта можно только мечтать: ему повезло стать помощником супергероя по имени Капитан Чел. Начинающий борец с преступностью зарабатывает целых 9 долларов в час, имеет доступ к самым высокотехнологичным устройствам и каждый день помогает спасти мир – совсем неплохо для школьника, не так ли?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СХРежиссёр
Стив
Хофер
- АВРежиссёр
Адам
Вайсман
- МКРежиссёр
Майк
Карон
- НКРежиссёр
Нэйтан
Кресс
- ДНАктёр
Джейс
Норман
- НБАктёр
Ник
Барнс
- РДАктриса
Риэль
Даунс
- ШРАктёр
Шон
Райан Фокс
- Актриса
Элла
Андерсон
- ДНАктёр
Джеффри
Н. Браун
- КСАктриса
Келли
Салливан
- УСАктёр
Уинстон
Стори
- ДОСценарист
Дэна
Олсен
- ЭДСценарист
Эвин
Дас
- КДПродюсер
Кристофер
Дж. Новак
- КШПродюсер
Ким
Шервуд
- ЕЧАктёр дубляжа
Еремей
Черевко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ГМХудожник
Гарри
Мэтью
- МККомпозитор
Майкл
Коркоран
- НУКомпозитор
Николь
Уоткинс
- ЗХКомпозитор
Захари
Хексам
- ЭГКомпозитор
Эрик
Голдман