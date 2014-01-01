Опасные женщины (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Молли Паркер - единственная женщина в элитной команде техасских рейнджеров, патрулирующих границу штата. Она превосходит в работе многих из мужчин, но не всем это нравится. Но Молли - крепкий орешек, ее не заботят внутренние интриги, самое важное для нее - добиться правды в каждом расследовании.





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