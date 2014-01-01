Wink
Сериалы
Опасные женщины
1-й сезон
1-я серия

Опасные женщины (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Killer Women 1
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молли Паркер - единственная женщина в элитной команде техасских рейнджеров, патрулирующих границу штата. Она превосходит в работе многих из мужчин, но не всем это нравится. Но Молли - крепкий орешек, ее не заботят внутренние интриги, самое важное для нее - добиться правды в каждом расследовании.

Сериал Опасные женщины 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные женщины»