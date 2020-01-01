Опасные мамочки. Сезон 2. Серия 8
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Опасные мамочки
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8-я серия

Опасные мамочки (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.52020, Señoras del (h)AMPA
Комедия18+

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О сериале

Сериал рассказывает историю четырeх матерей Мэйт, Лурдес, Вирджинии и Ямпар, у которых, и так было достаточно проблем, когда они оказались вовлечены в преступление, которое испортит всю их жизнь.

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Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные мамочки»