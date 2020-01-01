Опасные мамочки. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Опасные мамочки
2-й сезон
7-я серия

Опасные мамочки (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

8.52020, Señoras del (h)AMPA
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает историю четырeх матерей Мэйт, Лурдес, Вирджинии и Ямпар, у которых, и так было достаточно проблем, когда они оказались вовлечены в преступление, которое испортит всю их жизнь.

Сериал Опасные мамочки 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Испания
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные мамочки»

Всё