Опасные мамочки. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Опасные мамочки
1-й сезон
11-я серия

Опасные мамочки (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.52019, Señoras del (h)AMPA
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает историю четырeх матерей Мэйт, Лурдес, Вирджинии и Ямпар, у которых, и так было достаточно проблем, когда они оказались вовлечены в преступление, которое испортит всю их жизнь.

Сериал Опасные мамочки 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные мамочки»