Опасные мамочки. Сезон 1. Серия 1
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Опасные мамочки
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Опасные мамочки (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52019, Señoras del (h)AMPA
Комедия18+

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О сериале

Сериал рассказывает историю четырeх матерей Мэйт, Лурдес, Вирджинии и Ямпар, у которых, и так было достаточно проблем, когда они оказались вовлечены в преступление, которое испортит всю их жизнь.

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные мамочки»