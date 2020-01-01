5 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке мы поговорим о предмете основы безопасности жизнедеятельности, понятиях опасность и безопасность. Узнаем, где может подстерегать нас опасность. Узнаем, чем отличаются опасные и экстремальные ситуации от чрезвычайных. Познакомимся с видами чрезвычайных ситуаций.



