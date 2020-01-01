5 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

На уроке, путем сравнения жизни в городе и селе, будут рассмотрены основные виды опасностей. Вы узнаете, какие опасные факторы влияют на горожан, а какие на сельских жителей.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Опасности в городе и в сельской местности 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.