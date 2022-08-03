ООПТ (особо охраняемые природные территории)
Wink
Детям
8 класс. География
Природно-хозяйственные зоны России
8-я серия

8 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 8 смотреть онлайн

6.32020, ООПТ (особо охраняемые природные территории)
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Этот видеоурок будет полезен тем, кто хочет самостоятельно изучить тему ООПТ (особо охраняемые природные территории). Вы сможете получить представление об особо охраняемых природных территориях нашей страны и не только. Учитель расскажет об их особенностях, видах и различиях. Кроме того данная тема очень актуальна в современном мире.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг