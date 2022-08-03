8 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 8 смотреть онлайн

Этот видеоурок будет полезен тем, кто хочет самостоятельно изучить тему ООПТ (особо охраняемые природные территории). Вы сможете получить представление об особо охраняемых природных территориях нашей страны и не только. Учитель расскажет об их особенностях, видах и различиях. Кроме того данная тема очень актуальна в современном мире.



