Оно: Добро пожаловать в Дерри (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32025, IT: Welcome to Derry
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

1962 год. Военный Лерой Хэнлон вместе с женой Шарлотт и сыном Уиллом переезжают в небольшой город Дерри в штате Мэн. Лерой прибывает на военную базу неподалёку для участия в секретном задании, но новые сослуживцы встречают его с холодом. Когда в городе начинают погибать дети, группа школьников, в которую влился Уилл Хэнлон, расследует цепочку смертей.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

