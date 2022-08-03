Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей! (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Способность выдерживать стресс: как воспитать ребенка стрессоустойчивым и как это поможет в жизни
6.12020, Способность выдерживать стресс: как воспитать ребенка стрессоустойчивым и как это поможет в жизни
Документальный
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Масштабный образовательный проект телеканала TiJi, цель которого помочь родителям современных детей научиться понимать поколение Альфа и налаживать с ним грамотную коммуникацию. Вы увидите записи прямых эфиров, в ходе которых эксперты из мира психологии и образования ответили на вопросы, волнующие всех мам и пап в наши дни.

53 мин

