Нонконформизм – основа успешной личности
Wink
Детям
Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей!
Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей!
Нонконформизм – основа успешной личности

Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей! (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.12020, Нонконформизм – основа успешной личности
Документальные0+

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Сюжет

Масштабный образовательный проект телеканала TiJi, цель которого помочь родителям современных детей научиться понимать поколение Альфа и налаживать с ним грамотную коммуникацию. Вы увидите записи прямых эфиров, в ходе которых эксперты из мира психологии и образования ответили на вопросы, волнующие всех мам и пап в наши дни.

Сериал Нонконформизм – основа успешной личности 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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