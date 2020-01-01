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Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей! (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.12020, Нонконформизм – основа успешной личности
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Сюжет
Масштабный образовательный проект телеканала TiJi, цель которого помочь родителям современных детей научиться понимать поколение Альфа и налаживать с ним грамотную коммуникацию. Вы увидите записи прямых эфиров, в ходе которых эксперты из мира психологии и образования ответили на вопросы, волнующие всех мам и пап в наши дни.
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