Онлайн и офлайн продажи в кризис (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2018, Онлайн и офлайн продажи в кризис. Серия 5
Образовательные, Образовательные12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: «Студия 9» — онлайн-конференция Нетологии, объединяющая ведущих экспертов рунета и представителей стартапов, ярко вышедших на рынок. Спикеры «Студии 9» обсудили, как сохранить бизнес на плаву. 10 выступлений были посвящены решению актуальных проблем и обсуждению тенденций в сфере продаж. Эксперты рассказали о продажах через соцсети и мобайл, особенностях работы на B2B-рынке и в премиум-сегменте, способах повышения продаж и конкурентной борьбе за клиентов в кризис.