Он и она (сериал) (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Он и она (сериал) (сериал, 2019) сезон 1 серия 21
2019, Леонид Якубович
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кажется, мы знаем об известных людях всe. Но это только кажется. На самом деле умение интервьюера слушать и задавать правильные вопросы зачастую показывает нам их с совсем другой, неожиданной стороны. И это доказывает Кира Прошутинская в своей программе "Он и Она".
