9 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

С явлением омонимии можно встретиться на разных уровнях языка. На этом уроке рассматриваются некоторые сложные случаи морфологической омонимии: правописание омонимичных частей речи, приемы, позволяющие разграничить части речи и не допустить ошибку в их написании.
