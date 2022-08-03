9 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Омонимичные части речи
9 класс. Русский язык
Комплексное повторение
Омонимичные части речи

С явлением омонимии можно встретиться на разных уровнях языка. На этом уроке рассматриваются некоторые сложные случаи морфологической омонимии: правописание омонимичных частей речи, приемы, позволяющие разграничить части речи и не допустить ошибку в их написании.

