WinkДетям11 класс. История РоссииВеликая Российская революция 1917-1921 ггОктябрьский переворот
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
6.52020, Октябрьский переворот
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке подробно излагаются события трех революционных октябрьских дней, в ходе которых большевики захватили власть. Особое внимание уделяется тому, какие методы использовала партия Ленина при захвате власти. Даeтся характеристика декретам, принятым на II съезде Советов.
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