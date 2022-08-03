Октябрьский переворот
Wink
Детям
11 класс. История России
Великая Российская революция 1917-1921 гг
Октябрьский переворот

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

6.52020, Октябрьский переворот
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке подробно излагаются события трех революционных октябрьских дней, в ходе которых большевики захватили власть. Особое внимание уделяется тому, какие методы использовала партия Ленина при захвате власти. Даeтся характеристика декретам, принятым на II съезде Советов.

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Жанр
Образовательные
Время
7 мин / 00:07

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