Октонавты (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн
9.02015, The Octonauts
Мультсериалы0+
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Сюжет
Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между бо�рьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДОРежиссёр
Дарра
О’Коннелл
- НФРежиссёр
Никки
Фелан
- РБАктёр
Росс
Брин
- КВАктёр
Кит
Викхэм
- СГАктёр
Саймон
Гринолл
- ДУАктриса
Джо
Уайатт
- РРАктёр
Роб
Рэкстроу
- ТГАктриса
Тереза
Галлахер
- ППАктёр
Пол
Патинг
- МСАктёр
Майкл
С. Мерфи
- ММАктриса
Мэри
Мерфи
- ШЛАктриса
Шелли
Лонгуорт
- АИСценарист
Адам
Иделсон
- БАСценарист
Билл
Аронсон
- ММСценарист
Майлз
МакЛеод
- АИПродюсер
Адам
Иделсон
- МСПродюсер
Майкл
С. Мерфи
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДХКомпозитор
Деррен
Хендли