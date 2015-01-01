Октонавты (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между бо�рьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.



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