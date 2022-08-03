Октонавты (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
9.02012, The Octonauts
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Октонавты – это динамичная команда из восьми смелых исследователей морских глубин, которые живут на подводной базе – Октопод с разнообразным флотом водных машин. Экипаж Октонавтов всякий раз спешит на помощь, как только в подводном пространстве случаются неприятности. В перерывах между борьбой с опасностями смелая восьмерка встречается с водными обитателями и познает тайные уголки морских глубин.
СтранаСША, Индия, Ирландия, Великобритания
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
